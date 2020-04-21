2020/04/21 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل تعلن تعافي 6 إصابات من فيروس كورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تعلن تعافي 6 إصابات من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تعلن تعافي 6 إصابات من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تعلن تعافي 6 إصابات من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).