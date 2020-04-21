التعليم تنفي تحديد موعد لإجراء الامتحانات النهائية

2020/04/21 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العملي تحديد موعد لإجراء الامتحانات النهائية.

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