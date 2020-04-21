القوة الجوية تؤجل المقابلات للمتقدمين بصفة

2020/04/21 | 18:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد المقابلات والفحص الطبي للمتقدمين بصفة طالب طيار بسبب وباء كورونا.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر تأجيل موعد المقابلات والفحص الطبي للمتقدمين على الدورة (80) كلية القوة الجوية بصفة (طالب طيار) لحين استقرار الوضع الصحي".وأضافت ان "قرار التأجيل بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

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