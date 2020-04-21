هل يصبح مدرب القوة الجوية وزيرا للشباب والرياضة في حكومة الكاظمي؟

2020/04/21 | 18:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر ، اليوم الثلاثاء ، ان مدرب فريق القوة الجوية ، ايوب اوديشو، الاقرب لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة مصطفى الكاظمي.واضاف المصدر لـ"كلكامش برس" ، ان "اوديشو بات المرشح المفضل لدى رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة".واضاف ، ان "الكاظمي اجتمع بالمدرب ايوب اوديشو للاتفاق على ترشيحه لتولي وزارة الشباب والرياضة وأن اوديشو وافق ورحب بالفكرة".يذكر ان اسماء اخرى تم طرحها في الايام الماضية لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة وابرزها اللاعب الدولي السابق اركان نجيب المقيم في الاردن اضافة الى المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس الذي يمتلك جنسية كندية.

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