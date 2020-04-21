حديث عن عائشة: بقية الفصل التاسع عشر - دلور ميقري

2020/04/21 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 4بعد وصوله إلى سرغايا مع ابنة عمته، استأنفَ ديبو تودده لها وذلك بإطلاق المزيد من الطرف.



كانت ظهيرة حارة، استقبلت القادمين من المدينة بزقزقة الطيور وعبق الريف.



راحت كَولي تلقي نظرات فضولية على القرية، بيوتها البسيطة وبساتينها الكثيفة وجبالها المنيعة.



كانت المرة الأولى تزورها، مع أنها لمحتها عن بُعد من طريق بلدة جدتها في خلال سفرات الاصطياف.



كذلك كانت على علمٍ، بأن والد الجدة أصله من سرغايا، ولو......

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