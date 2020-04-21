بالصور.. الحلبوسي يفتتح مستشفى ميدانياً ببغداد لعلاج المصابين بكورونا

2020/04/21 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مستشفى ميدانياً ببغداد لعلاج المصابين بكورون...





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