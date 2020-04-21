بالوثيقة.. ديالى تحدد نسب دوام موظفيها في الدوائر الحكومية

2020/04/21 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

حددت إدارة محافظة ديالى، الثلاثاء، نسب دوام موظفيها في الدوائر الحكومية.

وجاء في كتاب، صادر عن محافظ ديالى، مثنى التميمي، أن "يكون دوام الموظفين في اقسام المحافظة والاقضية والنواحي للموظفين المكلفين بأعمال ضرورية حصرا على أن لا تزيد نسبة التواجد على 25%".





واشار الى أن "دوام الموظفين يكون بالتنسيق مع مدراء الأقسام ورؤساء الشعب بالحد الأدنى بما يكفي لانجاز الاعمال المكلفين بها".

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة بما يخص فقرة (السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرا، على أن لا يتجاوز نسبة 25% باستثناء الصحة والأجهزة الأمنية يكون الدوام فيها بشكل كامل).

بغداد اليوم - بغداد

أفتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مستشفى ميدانياً ببغداد لعلاج المصابين بكورونا.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب افتتح ، اليوم الثلاثاء، مستشفى ميدانيا في بغداد؛ لمعالجة مص

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، عدم تسجيل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليوم الثلاثاء.

وذكرت الدائرة، في بيان الموقف الوبائي، أن "4 حالات تماثلت للشفاء اليوم، فيما لم يتم تسجيل اي اصابة جديدة بالفيروس"

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت جامعة ديالى، اليوم الثلاثاء، انتاج مطهرات بنوعيات عالمية وبكلف اقتصادية منخفضة، وذلك ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير اعلام جامعة ديالى، علي العلكاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفرق البحثي

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