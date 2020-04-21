النفط عند أقل مستوى في 20 عاماً

2020/04/21 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هوي سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو حزيران لأقل مستوى في 20 عاماً يوم الثلاثاء بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.

ونزل خام برنت في عقود التسليم بيونيو حزيران، المعروفة بعقد شهر أقرب استحقاق، وذلك بعد انتهاء عقود مايو أيار، إلى 18.10 دولار للبرميل وهو الأقل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2001.



وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش فقد 18 بالمئة إلى 20.98 دولار.

ونزل عقد يونيو حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 بالمئة إلى 16.14 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 1999.

وسجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو أيار، وحجم التعاملات عليه أقل كثيرا، -3.99 دولار بعدما هوى أمس لأقل من الصفر لأول مرة وأغلق على -37.63 دولار للبرميل.

وينتهي التعامل على عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لشهر مايو أيار في وقت لاحق يوم الثلاثاء مما فاقم الخسائر.



ومع وجود فائض في السوق وامتلاء منشآت التخزين وجد حائزو عقد مايو أيار نفسهم في وضع غير مسبوق إذ يدفون لمن يشترون الخام.

ويُتوقع امتلاء مركز كوشينح للتخزين في أوكلاهوما بالولايات المتحدة، وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط، خلال أسابيع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كبار منتجي النفط في العالم قد يعقدون محادثات وجددا لمناقشة اتفاقهم بشأن الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط يوم الاثنين بأنه قصير الأجل وناجم عن ”ضغوط مالية“ وذكر أن إدارته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية أكبر دولة مصدرة للخام العالم والتي تقود جهود أوبك لكبح الإنتاج.

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