الكعبي: واشنطن تحاول إضعاف المؤسسات العسكرية العراقية

2020/04/21 | 18:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد الأكاديمي في كلية الإعلام، جامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي، ان واشنطن تحاول إضعاف المؤسسات العسكرية العراقية، منوها الى ان هناك حيل أمريكية مختلفة للبقاء في العراق.وفي تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أوضح الكعبي، ان امريكا تحاول بطريقة اخرى ابقاء قواتها في العراق لتحقيق اهداف لا تتعلق بالعراق فقط وانما لتنفيذ […]

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