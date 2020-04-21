الشيخ جمال الضاري: ندعو الكاظمي الى جعل حماية المتظاهرين ومحاسبة القتلة من أولوياته

2020/04/21 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري استمرار سقوط الشهداء والجرحى في ساحات التظاهر.

ودعا الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى ضرورة أن تكون على رأس أولوياته حماية المتظاهرين ومحاسبة القتلة، عازيا ذلك الى أن حكومة تصريف الأعمال منذ انطلاق التظاهرات ولغاية الآن لم تقدم مجرما واحدا للعدالة، على الرغم من استمرار سقوط شهداء وجرحى بساحات الاحتجاج السلمي، برصاص غادر من قبل جهات مكشوفة الوجه والهوية.

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