بالصور: الحلبوسي يفتتح مستشفى “مبادرة الأنبار” في الرصافة لمعالجة مصابي كورونا.. وخطوة مماثلة في طريقها لـ3 محافظات

2020/04/21 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليم الثلاثاء، مستشفى “مبادرة الأنبار” لمعالجة مصابي كورونا في جانب الرصافة ببغداد، وبحضور وزير الصحة ومحافظ بغداد وعدد من المسؤولين.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اليوم الثلاثاء، مستشفى ميدانيا في بغداد؛ […]

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