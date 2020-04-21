2020/04/21 | 18:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض وزراء أوبك يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 18:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعض وزراء أوبك يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعض وزراء أوبك يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).