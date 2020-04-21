2020/04/21 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رويترز": بعض وزراء أوبك يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رويترز": بعض وزراء أوبك يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رويترز": بعض وزراء أوبك يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).