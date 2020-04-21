بريطانيا تخصص رحلة جوية لاجلاء مواطنيها من العراق

2020/04/21 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خصصت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رحلة جوية خاصة لاجلاء مواطنيها من العراق واعادتهم الى لندن.ففي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجهت السفارة البريطانية في العراق، الدعوة لمواطنيها في البصرة ان بامكانهم العودة الى بلادهم عبر رحلة طيران خاصة من البصرة الى لندن ستانستد يوم غد الاربعاء.واشارت السفارة في تغريدتها ان بامكان المواطن البريطاني حجز تذاكر عبر عنوان اليكتروني خاص هو https://intelyse.com/repatriation-flights/ .، مؤكدة انها تستقبل الاستفسارات عبر help@intelyse.com توجيهها الى موقع السفارة البريطانية الالكتروني Baghdad.consular@fco.gov.uk.

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