صحة النجف تؤكد استمرار عمليات التنقيب عن كورونا بجميع مناطق المحافظة

2020/04/21 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف… أعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، استمرار إجراء المسح العشوائي واخذ المسحات والتحري عن فيروس كورونا في عموم المحافظة.وقال معاون مدير قسم الصحة العامة احمد الشبلي لـ /المعلومة/ انه “لليوم الثالث على التوالي تواصل الفرق الصحية بإجراء المسح العشوائي والتحري عن فيروس كورونا حيث تم تشكيل فريقين في حي القادسية والزهراء وهي المناطق […]

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