العالم يشهد “لحظة مهمة”: برشلونة يتنازل عن اسم ملعبه لمواجهة كورونا.. هل سيوفر أموالا؟

2020/04/21 | 18:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تنازله عن حقوق تسمية ملعبه “كامب نو”، لصالح مؤسسته الخيرية، للإسهام ودعم جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.وأوضح النادي الكتالوني عبر بيان على موقعه الرسمي، أن مؤسسته ستبحث عن راع جديد للملعب، للموسم المقبل.وأضاف النادي: “العالم يشهد لحظة مهمة للغاية، تتمثل في حدوث […]

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