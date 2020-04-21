هذه المرة الأموات، الانتهاكات مستمرة بحق ايزيديي سوريا

2020/04/21 | 18:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سري كاني بعد ان قاموا بالعديد من عمليات الخطف والاستيلاء على بيوتهم، عناصر “فصيل سلطان مراد” التابع للجيش الوطني السوري قاموا بتخريب مقبرة ايزيدية في “” قبل يومين.المقبرة التي تعرضت الى التخريب، واقعة في قرية “جان تمر” شرقي مدينة سري كاني بــ 23 كم، سرقوا سور المقبرة الحديدية واسطوانات حديدية.وأشار …

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