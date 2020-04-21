معهد أبحاث طبية ألماني: لا نهاية لكورونا تلوح في الأفق!

2020/04/21 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رغم أولى إجراءات تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا على خلفية جائحة كورونا، أكد معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل على استمرار جدية الوضع.وقال نائب رئيس المعهد لارس شاده اليوم الثلاثاء في برلين: “الفيروس لم ينته… لا نهاية للوباء تلوح في الأفق.أعداد الإصابات من الممكن أن تعاود الصعود”.[…]

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