الصحة العالمية : فيروس كورونا حيواني الأصل

2020/04/21 | 18:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي، إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف: “جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلاً حيوانياً وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر”.وأضافت “من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني”.ومضت المتحدثة تقول، إن من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن “من المؤكد” أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

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