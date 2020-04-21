المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي وانخفاض أسعار النفط

2020/04/21 | 18:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسة طارئة برئاسة وزير المالية فؤاد حسين وحضور حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الوضع المالي والاقتصادي وانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط، واتخاذ القرارات الداعمة والمُلحة لجهود محاربة وباء … Readmore

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