2020/04/21 | 18:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة إياد بنيان: الأيام القادمة ستكشف مصير الدوري الممتاز وقرار إقامته مرتبط بخلية الأزمة

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