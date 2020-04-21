تبرعات “كورونا” في سوريا إلى جيب وزارة المالية

2020/04/21 | 18:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عممت وزارة المالية في الحكومة السورية، على جميع المصارف أن تحول التبرعات الخاصة بـ “كورونا” إلى حساب الوزارة البنكي.وتشمل #التبرعات، كل ما يأتي من الأفراد والفعاليات #الاقتصادية والشعبية والمحلية، من داخل سوريا وخارجها، سواء…

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