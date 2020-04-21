اليوم.. وزراء بمنظمة 'أوبك' يعقدون مؤتمراً لمناقشة تطورات سوق النفط

2020/04/21 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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يعقد بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات سوق النفط، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.

وتشهد أسواق النفط عالمياً انهياراً كبيراً في الأسعار، آخرها ما حدث امس الاثنين حين وصل سعر النفط الأمريكي الى ما دون صفر دولار للبرميل.

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