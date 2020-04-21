2020/04/21 | 18:52 - المصدر: الغد برس

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الخارجية: مغادرة الرحلة الاستثنائيّة من عمان إلى بغداد وعلى متنها

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الخارجية: مغادرة الرحلة الاستثنائيّة من عمان إلى بغداد وعلى متنها نحو 131 مسافرا

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