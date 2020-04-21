مستشار رئيس الوزراء يؤكد وضع مقترح لسلم رواتب للموظفين بالموازنة ويعلن عن بشرى

2020/04/21 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وضع مقترح لسلم رواتب للموظفين بالموازنة، فيما حدد سقفه الاعلى.وقال الهنين في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقيةإن “مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله الى مجلس النواب، من بينها منع تقاضي أكثر […]

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