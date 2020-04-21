2020/04/21 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس تقارير استخباراتية تفيد بأن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حالة صحية خطرة للغاية بعد أن خضع لعملية جراحية سابقة.وذكرت المصادر اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي بعد أن غاب كيم مؤخرا عن احتفال بعيد ميلاد جده يوم 15 أبريل الجاري، مما أثار تكهنات بشأن حالته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ‘تدرس الوضع الصحي’ لزعيم كوريا الشمالية عبر ‘تقارير استخباراتية’) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ‘تدرس الوضع الصحي’ لزعيم كوريا الشمالية عبر ‘تقارير استخباراتية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).