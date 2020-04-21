مستشار رئيس الوزراء يكشف مقترحات أولية للموازنة القادمة: عاصفة تعديلات ستطال الرواتب

2020/04/21 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنين، عن مقتراحات لمسودة قانون موازنة العام 2020.وقال الهنين في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” إن “هناك إعداد مسودة جديدة لقانون الموازنة العامة تتعلق بتقليل الهدر وضبط النفقات”، مبينًا أن “مقترحات قانون الموازنة تضمنت منع تقاضي أكثر من راتب وقطع المخصصات التي لم تغط بقانون، فضلًا […]

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