منظمة الصحة العالمية “متمسكة” بعدم تصنيع كورونا مخبريًا: هذا أصل الفيروس!

2020/04/21 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جددت منظمة الصحة العالمية استبعادها تصنيع فيروس كورونا في المختبر، مؤكدة أن اصل الفيروس حيواني بحسب الأدلة المتوفرة.وقالت المتحدثة فضيلة الشايب في تصريحات صحفية، إن “جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلاً حيوانياً، وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر”.وأضافت أنه “من المرجح أن […]

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