بعد تماثله للشفاء.. مدرب عراقي يروي تفاصيل أيام اصابته بكورونا

2020/04/21 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تماثل المدرب العراقي، حسن المولى، للشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال المولى لـ /المعلومة/ إن “الأيام الماضية تعتبر من أصعب الفترات في حياتي، كوني واجهت مرضاً خطيراً اجبرني على البقاء في المستشفى لفترة طويلة”.وأضاف أن “كلمة حق يجب ان تقال، ان الكوادر الطبية في مستشفى الجمهورية بالبصرة، لم تدخر أي […]

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