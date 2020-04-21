كورونا تثقل كاهل السوريون في لبنان وتضعهم أمام خيارات محدودة

2020/04/21 | 18:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي شلَّ فيروس كورونا المستجد، حركة الاقتصاد العالمي، وجعل الملايين من الناس حول العالم جالسين في منازلهم دون عمل، ثمّة من يعاني من آثارٍ اقتصادية مضاعفة لهذا الفيروس.في لبنان، تتخذ السلطات سلسلة…

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