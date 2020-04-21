العنف يعود إلى الاحتجاجات العراقية: ما علاقة التيار الصدري؟

2020/04/21 | 18:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن رُفِعَ حظر التجول جزئياً في #العراق، حتى عادت أجواء العنف والقمع التي تشهدها الاحتجاجات العراقية منذ أكتوبر الماضي من جديد، والجديد هو إصابات وقتلى في وضح النهار.مع منتصف ظهيرة اليوم، تداولت منصات…

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