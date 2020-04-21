تركيا تجدّد حظر التجوّل لأربعة أيام أخرى… وتحدد الاستثناءات

2020/04/21 | 19:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار جديد، يقضي بفرض حظر التجوّل في 31 ولاية، ولأربعة أيام أخرى.وأكدت الوزارة أن الحظر سيستمر لمدة أربعة أيام متواصلة، ابتداءً من…

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