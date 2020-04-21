الموقف الوبائي اليومي في العراق: كورونا يحصد ضحية جديدة

2020/04/21 | 19:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء مئات الفحوصات الجديدة.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابات جديدة أغلبها في البصرة وبغداد

وذكرت وزارة الصحة في بيان، يوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 1782 نموذجًا في كافة أنحاء البلاد، ليرتفع مجموع العينات الخاضعة للفحص منذ تسجيل أول إصابة 60 ألف و837 عينة.

وأكدت الوزارة، تسجيل 28 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة بين بغداد والبصرة والمثنى، مع حالة وفاة جديدة في بغداد، مقابل 53 حالة تماثلت إلى الشفاء.

وتصدرت العاصمة بغداد حصيلة الإصابات الجديدة بـ 15 حالة، وسجلت البصرة 11 إصابة، مع إصابتين في محافظة المثنى.

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في العراق، وفق بيان وزارة الصحة 1602 حالة، مع ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 83 وحالات الشفاء إلى 1096 حالة.

وأكدت الوزارة، على عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى وعلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية.

كما قدمت شكرها، إلى كافة الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية على عملهم المتواصل لتوفير الخدمات الصحية المختلقة.

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