صحة الديوانية تنشر بيان الموقف الوبائي الخاص بكورونا لهذا اليوم

2020/04/21 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صادر عن دائرة صحة الديوانية ليوم الثلاثاء 2020/4/21مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة حيث كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :-

* لاتوجد اصابة لهذا اليوم 2020/4/21

1– تم سحب (10) نماذج لحالات اشتباه وارسالها الى مختبر الصحة العامة

–عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020ولحد الان 12

– عدد حالات الشفاء 6

–المتوفين 1 (توفي في وقت سابق )

–الراقدين 5

*وردت النتائج المختبرية ل 17 حالات وكانت سالبة

وقد اكد مدير عام صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي

اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين وتدعو جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، وصول 586 عراقياً إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من مطاري عمان والقاهرة .

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة تعافي من الفيروس وحالة وفاة واحدة اليوم، فيما حددت توزيعها الجغرافي في انخفاض جديد ومطمئن بعد يوم من تسجيل 35 اصابة بالفيروس.

وذكرت ال

بغداد اليوم _ الديوانية

أكدت خلية الازمة في الديوانية، اليوم الثلاثاء، استمرار غلق مداخل المحافظة رغم تراجع الاصابات بفيروس كورونا، فيما أوضحت اسباب ذلك.

وقالت الناطق الرسمي باسم الخلية، لمياء الحسناوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ا

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