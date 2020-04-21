2020/04/21 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، وصول 586 عراقياً إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من مطاري عمان والقاهرة .

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "586 عراقياً من المواطنين العائدين وصلوا الى ارض الوطن عبر ثلاث رحلات جوية استثنائية مباشرة لثلاث قطاعات (عمان رحلتين،القاهرة)"، مشيراً الى ان "هذا الرحلات الاستثنائية تمت بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية وبناءً على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (لمكافحة جائحة فيروس كورونا) وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحةوالداخلية".

واضاف البيان أن "جميع الوافدين خضعوا للفحص الطبي من قبل اللجان الصحية المتواجدة داخل مطار بغداد الدولي"، لافتا إلى ان "الوزارة هيأت حافلات ومركبات صغيرة لنقلهم اما الى اماكن الحجر او الى مناطق سكناهم بعد اكمالهم الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا".

بيان صادر عن دائرة صحة الديوانية ليوم الثلاثاء 2020/4/21

مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة حيث كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :-

* لاتوجد اصابة لهذا اليوم 2020/4/21

1– تم سحب

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة تعافي من الفيروس وحالة وفاة واحدة اليوم، فيما حددت توزيعها الجغرافي في انخفاض جديد ومطمئن بعد يوم من تسجيل 35 اصابة بالفيروس.

وذكرت ال

بغداد اليوم _ الديوانية

أكدت خلية الازمة في الديوانية، اليوم الثلاثاء، استمرار غلق مداخل المحافظة رغم تراجع الاصابات بفيروس كورونا، فيما أوضحت اسباب ذلك.

وقالت الناطق الرسمي باسم الخلية، لمياء الحسناوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وصول 586 عراقياً بثلاث رحلات اسثنائية من عمان والقاهرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وصول 586 عراقياً بثلاث رحلات اسثنائية من عمان والقاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).