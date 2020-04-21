2020/04/21 | 19:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد المصابين بـ”كورونا″ حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد المصابين بـ”كورونا″ حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد المصابين بـ”كورونا″ حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).