43 ألف وفاة.. إصابات كورونا تتجاوز 800 ألف حالة في الولايات المتحدة

2020/04/21 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنايني الثلاثاء أن اتخاذ قرار بشأن الهجرة من أجل حماية مصالح المواطنين الاميركيين وهم يواجهون ظروفا غير مسبوقة بات ضروريا في وقت يحاولون فيه العودة إلى أعمالهم.

وأوضحت ماكنايني أن عقودا من الهجرة إلى الولايات المتحدة بأعداد قياسية قادت إلى تدني الأجور وارتفاع معدل البطالة بين الأميركيين لاسيما الأقليات من أصول أفريقية ولاتينية.

تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جاءت تعقيبا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته تعليق دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.



وأكد ترامب في تغريدة أن "الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا"، ووصف الفيروس بأنه "هجوم من قبل عدو غير مرئي".

وكان مراقبون توقعوا أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء فيروس كورونا، ستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بين الاميركيين إلى 15% هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة الذي سجل أثناء الركود عام 1982.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين طلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 785 ألف حالة إصابة، ونحو 42 ألف حالة وفاة.

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