2020/04/21 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 والإصابات إلى 2811.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 53 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1152.

وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات.

وكانت السلطات الصحية أفادت، أمس الاثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تسجل 8 وفيات و93 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تسجل 8 وفيات و93 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).