الصحة العراقية تسجل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/21 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انه تم تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم فحص (١٧٨٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٠٨٣٧)".

واضافت انه مختبراتها سجلت اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد/ مدينة الطب: ٨

البصرة: ١١

المثنى: ٢

واشارت الى ان "الوفيات حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

وتابعت ان حالات الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣

بغداد/ الكرخ: ٤

النجف الأشرف: ١٤

السليمانية: ٣

اربيل : ٩

دهوك: ٣

البصرة : ٤

واسط: ١٠

بابل: ١

الديوانية: ١

ذي قار : ١

واكدت على ان ""مجموع الأصابات : ١٦٠٢، مجموع الوفيات: ٨٣، مجموع حالات الشفاء: ١٠٩٦".

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