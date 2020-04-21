2020/04/21 | 19:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العملي تحديد موعد لإجراء الامتحانات النهائية.وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، اليوم الثلاثاء، إن “وزارة التعليم خولت مجالس الجامعات والكليات صلاحية تحديد موعد الامتحانات بعد الانتهاء من تقديم المواد واستفادة الطلبة منها، مؤكداً عدم وجود صحة لتحديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تنفي تحديد موعد لإجراء الامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تنفي تحديد موعد لإجراء الامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).