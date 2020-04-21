دائرة الاصلاح تنفذ 6 قرارات خاصة بالإفراج الشرطي في نينوى

2020/04/21 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن وزير العدل، فاروق امين الشواني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ دائرة اصلاح الاحداث ستة قرارات خاصة بالإفراج الشرطي في محافظة نينوى.وقال الشواني في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تلبية لمناشدات اهالي الاحداث المودعين في تسفيرات وزارة الداخلية في محافظة نينوى، وجهنا قسم ملاحظة الاحداث الذكور في المحافظة بتخويلهم بالعمل على إصدار قرارات من المحاكم المختصة والخاصة بالإفراج الشرطي وحسب الرقعة الجغرافية التابعة لهم".وأضاف "تم تنفيذ ستة قرارات خاصة بالإفراج الشرطي"، مؤكدا ان "العمل مستمر لإكمال بقية المشمولين بالافراج الشرطي وحسب تاريخ استحقاقاتهم".

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