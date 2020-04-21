مستشار عبد المهدي يكشف عن مضمون برقية اميركية عاجلة

2020/04/21 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال المستقيل، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مضمون رسالة أميركية وجهت للعراق مؤخراً، كما أشار إلى سعر برميل النفط المقترح في قانون موازنة 2020.وقال الهنين في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "الرسالة الأميركية الأخيرة كانت تشير إلى إعادة انتشار قواتهم خارج العراق".وأضاف أن "سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً".واوضح الهنين أن من "المقترحات المقدمة لقانون الموازنة، وضع سلم رواتب ثابت لجميع الفئات بضمنها الرئاسات، بسقف أعلى لا يتعدى 5 إلى 6 ملايين دينار، إلى جانب منع تقاضي أكثر من راتب وقطع المخصصات التي لم تغط بقانون".وكشف عن أن "ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار"، مشيرا إلى انه "تم الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد قروض الموظفين لدى المصارف الحكومية".

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