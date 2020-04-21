سياسة المالية العامة وصدمة كورونا - أحمد إبريهي علي

2020/04/21 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_إبريهي_علي لا شك ان العامل الحاسم في المالية العامة مواجهة الوباء ونتائجه الأقتصادية سنة 2020، وكيفية إدارة الموازنات مع عجز كبير بسبب انحسار الأيرادات وزيادة النفقات.



ولتمويل العجز صلة مباشرة مع السوق المالية والمصارف، والبنوك المركزية، واسعار الفائدة.



وتمثل الموازنات العامة الحقيبة الرئيسة لأدوات السياسة Policy instruments التي تزاولها الحكومة أيام الأزمات على وجه الخصوص، فضلا عن الوضع الاعتيادي.



ومن تفا......

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