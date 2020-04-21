نجم ليفربول يرغب بالرحيل الى ريال مدريد

2020/04/21 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أسباب رغبة الدولي السنغالي ساديو ماني في الرحيل عن ليفربول، واللعب لنادي ريال مدريد الإسباني.وذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن “السبب في رغبة ساديو ماني بالانتقال إلى ريال مدريد تحديدًا، هو غضبه من يورجن كلوب”.وأشارت إلى أن “ساديو ماني منزعج من اختيار يورجن كلوب للمدافع فيرجيل […]

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