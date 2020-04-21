افتتاح مستشفى ميداني في بغداد لمعالجة مصابي وباء كورونا

2020/04/21 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستشفى ميدانيا في بغداد؛ لمعالجة مصابي فيروس كورونا بحضور وزير الصحة جعفر صادق علاوي.

هذا ويقع المستشفى في منطقة التويثة بجانب الرصافة، قرب مستشفى ابن الخطيب، والذي تم تجهيزه بجميع المستلزمات الطبية بسعة مئة وثلاثين سريرا؛ لمعالجة مصابي فيروس كورنا، والحجر الصحي.

ويذكر أن المستشفى تم إنشاؤه بتبرع أهالي الأنبار لمحافظة بغداد، وبإشراف وزارة الصحة ومحافظة بغداد، فيما سيتم افتتاح مستشفيات أخرى في كلٍّ من محافظات الأنبار والنجف ونينوى ضمن المبادرة نفسها.

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