صحة الديوانية تعلن عدم تسجيلها إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/21 | 19:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نشرت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بيان الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لهذا اليوم. وذكرت الدائرة، في بيان، أن “الفرق الصحية مازالت تتابع الحالات المشتبه بها والحالات المؤكدة حيث تم سحب (10) نماذج لحالات اشتباه وارسالها الى مختبر الصحة العامة “.واشارت الى أنه “لا توجد اصابة لهذا اليوم 2020/4/21″، مبينة […]

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