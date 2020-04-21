إيطاليا تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات بكورونا مع تراجع لافت في الحالات النشطة

2020/04/21 | 19:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي.وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع […]

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