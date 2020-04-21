2020/04/21 | 19:57 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسؤولة كورية جنوبية: وباء كورونا قد يدوم أعواماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 19:57.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة كورية جنوبية: وباء كورونا قد يدوم أعواماً) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة كورية جنوبية: وباء كورونا قد يدوم أعواماً) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولة كورية جنوبية: وباء كورونا قد يدوم أعواماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).