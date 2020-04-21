2020/04/21 | 19:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في رسالة بمناسبة عيد الصحافة الكوردستانية، بدور الصحفيين والإعلاميين في نشر الوعي الصحي وتوجيهات الوقاية من وباء كورونا وحث المواطنين على الالتزام بالتوجيهات، مؤكدا انه كان دوراً فعالاً ومشهوداً.

وتقدم بارزاني في الرسالة التي وردت لشفق نيوز، في الذكرى الثانية والعشرين بعد المائة للصحافة الكوردية وصدور العدد الأول من جريدة (كوردستان) من قبل الأمير مقداد بدرخان، والتي تتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، بالتهاني إلى كافة صحفيي كوردستان، آملاً التقدم والتطور لجميع الصحفيين ولنقابتهم.

وأشاد بارزاني بالدور الفعال والمشهود للصحفيين والإعلاميين في نشر الوعي الصحي وتوجيهات الوقاية من وباء كورنا الذي وحث المواطنين على الالتزام بالتوجيهات، معربا عن تقديره واحترامه لهذا الدور.

وجدد بارزاني التأكيد على التمسك بدعم الصحفيين وحرية العمل الصحفي، مشيرا الى انه يتوقع من الصحفيين أن يتعاملوا جميعاً بمسؤولية ومهنية مع القضايا والمسائل، وأن يكونوا دوماً الصوت المسموع للتوعية ونقل المعلومة الصحيحة والمتوازنة، ومراعاة الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والمصالح العليا لشعبهم ووطنهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني مهنئاً بعيد الصحافة الكوردستانية: دوركم فعّال في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني مهنئاً بعيد الصحافة الكوردستانية: دوركم فعّال في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).