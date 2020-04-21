كوردستان.. مطالبات بإعادة فتح المساجد خلال رمضان

2020/04/21 | 19:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب علماء دين وحزب إسلامي كوردستاني، يوم الثلاثاء، حكومة الإقليم بإعادة النظر بقرار غلق مساجد الإقليم بسبب وباء كورونا وفتحها مجدداً مراعاة "للحالة للنفسية المتعبة للمسلمين" مع حلول شهر رمضان، وفيما شددوا على مراعاة الإجراءات الصحية لمواجهة الوباء، أكدوا أن قرار فتح المساجد سيدخل "السرور" على قلوب المصلين.

وقال المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "كما هو واضح لدى الجميع ان خلو المساجد من المصلين وعدم اقامة صلوات الجمعة والجماعة والعبادات الجماعية تسبب في قيام المواطنين باستقبال فاتر وقلب حزين لشهر رمضان".

وأضاف البيان انه "باسم الاتحاد وجميع علماء الدين وجميع المسلمين الكوردستانيين، نطالب رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمواجهة كورونا ان تعيد النظر بقرار اغلاق المساجد والسعي لتفهم النفسية المتعبة للمسلمين وحبهم للجمعة والجماعة والتراويح مع الاخذ بنظر الاعتبار الاجراءات الصحية كافة خصوصا بعد اعادة تطبيع قسم من الاسواق والاماكن العامة".

وأشار إلى "امكانية اصدار تعليمات جديدة تسمح بفتح ابواب قسم من المساجد ايضا وادخال السرور لقلوب المصلين".

من جهتها، طالبت مؤسسات العلماء والعلوم الشرعية التابعة للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أيضا حكومة الاقليم بفتح أبواب المساجد التي اغلقت بسبب الاجراءات الوقائية بعد تفشي وباء كورونا وذلك مع اقتراب شهر رمضان.

وقال عضو المؤسسة جعفر محمد في مؤتمر صحفي، ان "على الجهات المعنية في وزارات الاوقاف والصحة والمحافظين والوحدات الادارية تقديم التسهيلات لاعادة فتح ابواب المساجد وفقا للتعليمات الخاصة خصوصا في المدن والقصبات التي لم يتفشى فيها فيروس كورونا او التي اصابها المرض وتعافت منه".

ومن المتوقع ان يكون يوم الجمعة المقبل 24 نيسان الجاري غرة شهر رمضان، وستعقد لجنة ثبوت الرؤية الشرعية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الكوردستانية مساء الاربعاء المقبل لتحديد اليوم الاول لشهر رمضان.

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